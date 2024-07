Vesić: Projektovanje brze saobraćajnice Kraljevo - Novi Pazar gotovo do 2026. godine

Ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Goran Vesić izjavio je će do 2026. biti završeno projektovanje brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara u dužini od 84 kiliometara, kao i da je do sada uloženo 94 miliona dinara u plato ispred manastira Žiča i pristupne saobraćajnice.

Ministar je naveo da će ta saobraćajnica početi kod petlje Adrani na Moravskom koridoru, te da će omogućiti da se od Kraljeva do Novog Pazara stigne za 20-25 minuta. Prema njegovim rečima, kada bude završen Moravski koridor do manastira Žiča će se stizati za dva sata. 'Sada ćemo rekonstruisati most i uraditi kaldrmu do samog puta. Pored toga, uradićemo zaštitu od klizišta', naveo je Vesić. Moravski koridor će, kako kaže, biti gotov krajem 2025. i početkom 2026.