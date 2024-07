Oglasilo se tužilaštvo o drami u Tržnom centru u Zemunu: Urušio se plafon na prvom spratu: Evo koji su sledeći koraci u istrazi

Po prijavi da je pao krov u Tržnom centru BN BOS u Zemunu, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je izvršio uviđaj mesta događaja zajedno sa policijskim službenicima PS Zemun i UKP, PU za grad Beograd, Odeljenja za uviđaje i Građevinskom inspekcijom.

- Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju došlo je do urušavanja dela plafona sa prvog sprata navedenog tržnog centra - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo. Po nalogu javnog tužioca izuzeti su video snimci, a jedna osoba je upućena u zdravstvenu ustanovu kako bi se utvrdilo da li je zadobila telesne povrede. Takođe, po nalogu javnog tužioca, a u cilju utvrđivanja da li je do predmetnog događaja došlo usled radnji nekog lica, policijski službenici će