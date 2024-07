"Jao, nemojte mene da pitate o tome..." Đoković o goat trci - šmekerski odgovor srpskog asa, niko nije očekivao da će ovo reći!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo teniskog turnira na Olimpijskim igrama pobedom nad Rafaelom Nadalom rezultatom 2:0 (6:1, 6:4).Imao je Novak veliki pad koncentracije u drugom setu, dozvolio je Nadalu da od rezultata 4:0 dođe do 4:4 uz dva vraćena brejka, ali je to bio njegov poslednji trzaj.

Probudila se i do tada uspavana publika, ali sve je bilo uzalud. - Pa skoro savršeno do tog trenutka. Stvarno ne može ništa da se zameri barem s moje strane. Baš u tim trenucima, na 4:0, 4:1 u drugom setu. Možda sam malo previše samokritičan, izgubio sam fokus, publika se probudila, počela da ga diže i da ga podržava, a on je bolje odigrao. Bio je malo agresivniji, ja sam napravio neke greške povukao se i to je rezultiralo da se izjednači rezultat u drugom setu -