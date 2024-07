Dačić: Nikada nećemo raditi bilo šta što je štetno za narod i državu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da niko od političara sa vlasti nikad neće biti za to da se radi bilo šta što je štetno za narod i državu, dodajući da apsolutno osuđuje svaku vrstu politizacije tema poput litijuma bez argumenata, osim onoga da se litijumom sada bavi vlast.

Dačić je za TV Pink rekao da još nije doneta odluka o iskopavanju litijuma i istraživanjima. On je naveo da u vreme nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića ne bi bilo debate o iskopavanju llitijuma sa građanima jer "Đinđić, kad bi video koliko je to dobro za ekonomiju, ne bi nikoga pitao za mišljenje, pa ni ministre u svojoj vladi". "Upravo su oni doveli Rio TInto u Srbiju i danas se o litijumu ne govori kao o litijumu, već se on koristi da se govori o