Uplakana Marica: Jedna greška me koštala poraza

Perišić je u prva dva kola pobedila Manitu Šrestu Pradan iz Nepala i Čen Ling Lijen sa Tajvana, a u četvrtfinalu je izgubila od Kanađanke Kriste Deguči zlatnim bodom

Srpska džudistkinja Perišić izjavila je posle poraza u repesažu od Japanke Haruke Funakubo: - Protiv Japanke sam imala jednu grešku i ona me je koštala poraza. Nisam stigla da pobegnem na vreme iz partera i to me je koštalo da izgubim - rekla je uplakana Marica posle meča. Japanska džudistkinja je pobedom izborila duel za bronzanu medalju, a Perišić je završila takmičenje. Perišić je u prva dva kola pobedila Manitu Šrestu Pradan iz Nepala i Čen Ling Lijen sa