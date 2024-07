Odbojkaši Srbije poraženi od Slovenije na Olimpijskim igrama u Parizu

Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Slovenije rezultatom 3:0 po setovima 25:21, 25:19, 25:19 u meču drugog kola grupe A na Olimpijskim igrama u Parizu.

Reprezentacija Slovenije je u većem delu prvog seta održavala minimalnu prednost. Srbija je došla do izjednačenja 16:16, ali je ipak Slovenija bolja u prvom setu. Reprezentacija Srbije je u drugom setu imala prednost 15:12. Slovenija potom pravi seriju 9:0, prelazi u vodstvo 21:15, održava prednost i osvaja drugi set. U trećem setu je bilo neizvesno do rezultata 16:15 za Sloveniju, Srbija je od tog trenutka osvojila samo četiri poena. Slovenija je tako došla do