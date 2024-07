Kamala Haris od sledeće nedelje kreće u izbornu kampanju kampanji

Potpredsednica SAD i najverovatniji kandidat Demokrata na predstojećim predsedničkim izborima u toj zemlji Kamala Haris, sledeće nedelje će zajedno sa još svojim neimenovanim kandidatom za potpredsednika učestvovati u predizbornoj kampanji u državama koje nisu tradiconalno okrenute ni ka Demoratama ni ka Republikancima, preneo je danas CBS pozivajući se na izvore bliske kampanji Harisove.

Ona još nije objavila izbor svog potpredsednika, iako se očekuje da saopšti o kome je reč koliko do ponedeljka, prenosi Rojters. CBS navodi da se očekuje da Kamla Haris imenuje kandidata za potpredsednika do 7. avgusta kako bi to bilo u predviđenom roku koji zahteva da kandidati budu potvrđeni do 90 dana pre dana izbora, kako bi se njihovo ime našlo na glasačkom listicu. CBS navodi da je desetak pojedinaca u opticaju za potpredsedničko mesto - senator Mark Keli iz