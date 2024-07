Pred vratima završnice na olimpijskom Rolan Garosu: Svi parovi osmine finala muškog singla u tenisu

Meteoalarm na olimpijskom Rolan Garosu bio je upaljen već i u drugom kolu zbog teniskog klasika Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala, ali temperatura će tek da raste.

Stiglo se do osmine finala sa svim pretendentima osim Nadala, ako je on to uopšte i bio. Đoković i dalje sanja zlatne olimpijske snove. Nazire se i da bi protivnici do očekivanog finala s mladim španskim lavom Karlsoom Alkarazom trebalo da mu budu Grk Stefanos Cicipas i šampion iz Tokija 2021. Nemac Aleksandar Zverev. Novak Đoković (drugi na svetskoj listi, Srbija) – Dominik Kepfer (70, Nemačka) Stefanos Cicipas (11, Grčka) – Sebastijan Baez (18, Argentina)