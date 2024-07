Najveći ruski napad na Kijev ove godine: Oboreno 40 dronova tokom noći (video)

Ruske snage su u toku noći lansirale najveći napad na Kijev ove godine, a ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je više od 40 bespilotnih letelica iznad prestonice, dok je iznad cele Ukrajine oboreno oko 89 dronova i jedan projektil.

Za sada nema informacija o žrtvama ili šteti, prenosi "Kijev indipendent". Načelnik Vojne uprave grada Kijeva Serhij Popko je saopštio da je ovo jedan od najznačajnijih napada od početka invazije, a da ruske snage isprobavaju novu taktiku da pogode glavni grad Ukrajine. '' Agresor pokušava novu taktiku - traži pravo vreme, metode i sredstva da pogodi Kijev", napisao je Popko na Telegramu. Overnight, Russia launched one of the largest drone attacks on Ukraine since