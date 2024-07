Netanjahu: Pred Izraelom su izazovni dani, spremni smo za svaki scenario

TEL AVIV – Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da je Izrael "spreman na svaki scenario" i da pozdravlja odluku da se rat još uvek ne okonča. "Od napada u Bejrutu pretnje se čuju sa svih strana.

Stajaćemo ujedinjeni i odlučni protiv svake pretnje. Izazovni dani su pred nama", rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju iz sedišta izraelske vojske u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael. On je kazao da je Izrael već neko vreme pod pritiskom drugih zemlja da okonča rat. "Nisam tada popustio pred tim glasovima, i ne popuštam ni sada", naglasio je on. Prema njegovim rečima, da je podlegao pritiscima, Izrael ne bi ubio vođe i borce Hamasa, uništio infrastrukturu