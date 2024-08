Povećava se roditeljski dodatak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se od 1. novembra povećati roditeljski dodatak i taj iznos će za prvo dete biti 4.336 evra, a do sada je bilo 3.307 evra, dok je dodatak za drugo dete veći za čak 2.000 evra u odnosu na dosadašnja davanja. "Za drugo dete, najveće povećanje, ako to smem da kažem.

Ono će iznositi sada 5.126 evra, to je 600.000 dinara u 24 jednake rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 dinara pravo na jednokratnu pomoć. Dakle, ukupno 742.500 dinara, dakle 6.344 evra", rekao je Vučić na konferenciji u vili Mir. Kako je rekao, povećan je dodatak i za treće dete i biće preko 20.500 evra. "Tu ide 2.280.000 dinara u 120 jednakih mesečnih rata po 19.000 dinara plus 7.500, za četvrto dete uvećavamo na 27.231 evro. Dodali smo za rođenje drugog i