Isključenja vode u Novom Sadu, Popovici, Kisaču i Stepanovićevu

NOVI SAD - Zbog planiranih radova na rekonstrukciji hidroforskih postrojenja sa pratećom opremom u sklopu rezervoara R3 u naselju Popovica, bez vode će od 7 do 15 sati biti ulice Fruškogorski put, Kadulja, Budžak, Majdanska, Planinarska i Jezerska (gornji delovi).

U Kisaču i Stepanovićevu, zbog planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad, bez vode će od 8.15 do 14 sati biti oba naselja. U Novom Sadu do 13 sati bez vode će biti Ulica Vojislava Jovanovića Maramba, a do 14 časova Kopernikova ulica, saopštavaju iz JKP "Vodovod i kanalizacija". Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena, dodaje se u saopštenju.