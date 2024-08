Švjontek uzela bronzu

Iga Švjontek, najbolja teniserka veta, osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama.

Teniserka iz Varšave je veoma lako, posle svega 61 minuta igre, pobedila Slovakinju Anu Karolinu Šmijedlovu, uz 6:2, 6:1. Tako je Iga stigla do svog prvog olimpijskog odličja. Od početka do kraja dominirala je u ovom meču. Šmijedlova je, istina, napravila prva brejk i to u trećem gemu, povela sa 2:1, ali je Iga vezala pet gemova i stigla do početnog seta od 6:2. U drugom setu Poljakinja je bila još ubedljivija. Posle 2:1, vezala je četiri gema uz dva brejka i