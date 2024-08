Srpski džudisti u četvrtfinalu Olimpijskih igara u mešovitoj konkurenciji

Reprezentacija Srbije u džudou plasirala se danas u četvrtfinale Olimpijskih igara u mešovitoj konkurenciji, pošto je pobedila Holandiju 4:2.

U prvoj borbi Milica Nikolić je u kategoriji do 57 kilograma izgubila je iponom od Juli Berskens, dok je Strahinja Bunčić iponom pobedio Tornikea Ćakaduea, u kategoriji do 73 kilograma. Posle njih u kategoriji do 70 kilograma nastupila je Marica Perišić i iponom izgubila od Džoane van Lišaut, a Nemanja Majdov je u kategoriji do 90 kilograma izjednačio na 2:2 zlatnim bodom, pošto je posle produžetka pobedio Noela van T Enda, koji je dobio tri šido kazne. Srpski tim