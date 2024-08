KOMENTAR Zašto banke ćute uoči ograničavanja kamatnih stopa

Jorgovanka bacila bombu ne rekavši ništa, jedan je od komentara od ljudi iz bankarskog sektora koji se mogao čuti nakon što je, po treći put, reizabrana guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković najavila izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Ovaj propis, donet u jeku globalne ekonomske krize, kako bi se regulisalo ponašanje komercijalnih banaka na našem tržištu i time zaštitili klijenti od bankarske alavosti i samovolje, na jesen bi trebalo da pretrpi izmene. I to ne bilo kakve. Bankama koje posluju na domaćem tržištu ograničiće se kamatne stope, samo ovoga puta to neće biti privremena mera oročenog trajanja, niti će se odnositi samo na stambene kredite kao što je to slučaj sa važećim ograničenjem koje