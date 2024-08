U naredna dva sata pljuskovi sa grmljavinom Ovo je najnovije upozorenje RHMZ: 4 dela Srbije na udaru

U naredna dva sata u jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, mestimično kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi će u nekim delovima Srbije biti praćeni sitnim gradom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, povremeno jak na severu i istoku Srbije, kao i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša od 27 stepeni na zapadu i severozapadu, do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu