Vremenska prognoza za narednih nedelju dana: Kada nas očekuju visoke temperature?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za narednu nedelje u kojoj nas očekuje najpre nešto prijatnije vreme, a potom i topliji talas.

Do utorka promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prosečno toplo uz maksimalne temperature od 28 do 32 stepeni Celzijusa, navode iz RHMZ-a. Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka (izolovana). Od srede, pa do kraja sledeće sedmice sunčano i sve toplije, a maksimalne temperature biće u intervalu od 32 do 36 stepeni Celzijusa. Na sajtu RHMZ-a i dalje je istaknuto upozorenje da će se na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca narednih dana vodostaji kretati ispod