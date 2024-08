U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen: Od sredine sedmice još toplije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Kako je saopštio Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ), ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije očekuje se niska oblačnost ili kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 28 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša oko 30 stepeni.