Veliki požar na Bežanijskoj kosi: Gori nehigijensko naselje, nadvija se ogroman plamen (video)

Veliki požar izbio je večeras u Beogradu, na Bežanijskoj kosi.

Gori nehigijensko naselje, kod okretnice autobusa 75, 77 i 70. Čuju se eksplozije i kao da nešto puca na mestu velikog požara. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Za sada se ne zna šta je uzrok požara i da li ima povređenih. Nadvija se i veoma visoki plamen. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Prema prvim saznanjima, do požara je došlo usred paljenja roštilja. Kurir.rs/ Telegraf/Preneo: D. P. Kurir