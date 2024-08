''To treba da se zasluži!'' Bogdan Bogdanović nakon istorijskog meča sa Južnim Sudanom na Olimpijskim igrama

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u narednu fazu takmičenja na Olimpijskim igrama, a kapiten našeg nacionalnog tima, Bogdan Bogdanović postao je rekorder. Nakon meča on je dao izjavu za Meridian sport.

FOTO: Tanjug/AP - Znao sam, ne mogu da lažem. Rezultat me je vukao. Otvorilo se. Nisam jurio rekord. Da nisu sudili ova dva penala na kraju ne bih ga prestigao. To valjda treba da se zasluži. Ali to neće imati nikakav značaj ako izgubimo u četvrtfinalu. Ne moram da mislim o tome - izjavio je Bogdanović za Meridian sport. Bek je upisao 30 poena protiv selekcije najmlađe države sveta. - Znali smo da su nezgodan protivnik. Protiv Amerikanaca su uspevali da se vraćaju