Pljuskovi sa grmljavinom: u naredna dva sata pogodiće ovaj deo Srbije: RHMZ izdao najnovije upozorenje

U naredna dva sata na jugozapadu Srbije plјuskovi s grmlјavinom, upozorio je RHMZ u 15.55 sati.

Podsetimo, u Srbiji se od danas očekuje toplotni talas sa temperaturom do 35 stepeni, a za vikend i u ponedeljak do 37, a od narednog utorka i do 40 stepeni, najavio je RHMZ jutros. Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Duvaće slab i promenljiv vetar koji će popodne biti slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura danas biće od 11 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35. Na većem delu teritorije Srbije na