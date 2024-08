Danima pretio i napao suprugu: Uhapšen meštanin Temerina, nakon prijave za nasilje u porodici policija mu u stanu pronašla ovo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Temerinu uhapsili su meštanina Đ.P. (1987), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nasilje u porodici i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, vređao svoju suprugu, pretio joj i fizički je napadao. Pretresom stana, koji Đ.P. koristi, pronađene su dve stabljike kanabisa, težine oko 950 grama, kao i kesa sa manjom količinom sasušene marihuane. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu podneće krivičnu prijavu protiv