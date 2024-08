Dačić: Uhapšene četiri osobe, planirale napad na policiju i izazivanje nereda na protestu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je policija u Subotici, u saradnji sa BIA, uhapsila četiri osobe koje su planirale napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu.

Uhapšeni su D. R. (1978), Z. C. (1989), S. V. T. (1986) i D. E.(1983) koji su "planirali napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu, čime su pripremali napad na ustavno uređenje", naveo je Dačić u pisanoj izjavi. On je istakao je da se to vidi iz njihove prepiske i dodao da će biti predati tužilaštvu na dalje postupanje.