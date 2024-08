Više od 100 ljudi poginulo u napadu na školu u Pojasu Gaze; IDF: U školi ubijeno najmanje 20 terorista

Sukob Izraela i Hamasa – 309. dan. Palestinska agencija Vafa javlja da je u napadu na školu u Pojasu Gaze poginulo više od 100 ljudi. Izraelske snage ponovo su se vratile u Kan Junis, dok je hiljade Palestinaca bilo prinuđeno da napusti taj grad na jugu Pojasa Gaze. Lideri širom sveta, istovremeno, pozvali su Hamas i Izrael da prihvate poziv SAD, Egipta i Katara za nastavak pregovora o prekidu vatre 15. avgusta u Dohi ili Kairu.

Izraeelski lovci ponovo probili zvučni zid iznad Bejruta Izraelski borbeni avioni ponovo su probili zvučni zid iznad libanske prestonice Bejruta, izazivajući zvučne udare. Prema navodima medijima, izraelski lovci nekoliko puta ove nedelje probijali su zvučni zid iznad libanske prestonice. (Times of Israel) Breaking Loud sonic booms heard in Beirut. I see jets overhead above Achrafieh which is mostly a Christian area and is considered “safe” Video by me