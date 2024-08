Lebron od FIBA na poklon dobio MVP nagradu!

Sjedinjene Američke Države osvojile su Olimpijske igre.

Američki "drim tim" pobedom nad Francuskom u finalu stigao je do zlatne medalje, a Lebronu Džejmsu dodeljena je titula MVP-a turnira. Ne možemo se složiti sa ovim izborom FIBA, jer je naš Nikola Jokić u svim statističkim parametrima bio bolji od Džejmsa. Ipak, odlučili su neki drugi kriterijumi očigledno... ⭐️ THE MVP OF #Paris2024 Men's #Basketball ⭐️ LeBron James, United States of America 🇺🇸 👑 pic.twitter.com/7S6UWxvNPq