Ne zna ni FIBA da objasni - kako je onakav! Aleksa Avramović - zvanično najbolji defanzivac na Olimpijskim igrama u Parizu!

Košarkaška reprezentacija Srbije je osvojila bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a Aleksa Avramović - veliko priznanje.

Screenshot / Eurosport Nije izabran u idealni tim Olimpijskih igara, ali kako saopštila Svetska košarkaška federacija (FIBA) - Avramović je proglašen za najboljeg odbrambenog igrača olimpijskog turnira. 🛡️ Best Defensive Player of #Paris2024 Men's #Basketball 🛡️ Aleksa Avramovic, Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/D0GhRPsOI6 — FIBA (@FIBA) August 10, 2024 U obrazloženju je FIBA priznala da baš i ne zna kako da predstavi Avramovića a da to bude dostojno njegove košarkaške