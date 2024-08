Jakšić: Gol protiv Grčke nagrada za sve

Reprezentativac Srbije u vaterpolu Dušan Mandić izjavio je u Beogradu da želi da se zahvali srpskom teniseru Novaku Đokoviću koji ih je posetio u olimpijskom selu. „Bilo je uspona i padova, težak momenat bio je posle poraza od Australije.

Nismo ličili na sebe, taj poraz nas je dotakao. Možda i nešto isprovocirao u nama. Moram i da se zahvalim Novaku Đokoviću, koji je tad došao da poseti olimpijce. Svi smo bili u sobi, ušao je na vrata i održao je govor od srca. To nam je dalo dodatnu motivaciju. Još više smo uživali kada je on osvojio zlato. Lepa priča i za njega i za nas. Ne bih ulazio u detalje, ali osetili da je to što priča istinito i iskreno“, rekao je Mandić. Vaterpolista Miloš Ćuk da je našoj