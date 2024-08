Uhapšeno odgovorno lice „Milenijum tima“ u Nišu: Sumnja se da je sa vlasnikom jedne firme učestvovao u prevari

: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Uhapšeni su S. J. (35) odgovorno lice PD „Šutulan“ Dobro Polje i D. D. (65) odgovorno lice PD „Millennium team“ DOO Beograd. Sumnja se da je S. J. u nameri da pribavi korist za preduzetničku radnju „Šutulan“ sačinio 688 lažnih otpremnica da je humus isporučen, koje je D. D. potpisivao, a odnosile su se na to da je, od oktobra 2021. do aprila 2022. godine, na području opštine Boljevac koje je na trasi magistralnog gasovoda od Bugarske do Mađarske, primio radi