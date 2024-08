Glišić (SNS): Na proteste protiv litijuma dolaze i naši glasači iz radoznalosti

Beta pre 39 minuta

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je danas da se priča o litijumu "apsolutno politički boji" i da nema veze sa njegovom eksploatacijom već se na protestima zloupotrebljava zabrinutost nekih ljudi kako bi se došlo na vlast mimo izbora "jer tako ne mogu".

"Na nekim od tih skupova je možda bio neko ko je naš glasač. Ja sam na par mesta video ljude koji kažu: 'Mi smo za vas glasali i uvek ćemo glasati ali delimo neku vrstu zabrinutosti, želeli bismo da čujemo o čemu se tu radi'. Dođu ljudi iz neke znatiželje i radoznalosti", rekao je za TV Prva Glišić, koji je i ministar za javna ulaganja.

On je naglasio da se ništa neće raditi što bi moglo da ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu, navodeći da ima lični stav, uzimajući u obzir ono što je pročitao i informacije do kojih je mogao da dođe, a to je da tu ne treba da postoji nikakav strah.

"Ja živim u opštini (Ub) koja se nalazi ne na podzemnom, nego na površinskom rudniku, tu su i moji roditelji na pet minuta od njega, ja na deset. Pa bez problema posejete baštu, imate zelenilo, nije ugrožena ni flora ni fauna, gotovo ništa. Jer ispunite sve standarde", naveo je Glišić, misleći na rudarski basen Kolubara.

(Beta, 13.08.2024)