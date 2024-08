"Lucifer" u punom galopu! Temperatura ide i do +41, RHMZ upalio najviši nivo upozorenja, oglasio se i "Batut": U ovim gradovima biće najgore

Temperatura vazduha počela je da raste prošle sedmice i tokom vikenda dostigla je tropske maksimume, a zbog novog toplotnog talasa, koji su Italijani nazvali „Lucifer“, meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i zdravstveni radnici Instituta „Batut“ izdali su upozorenja na ekstremno visoke temperature.

Prema najnovijim prognozama tropski talas bi mogao da potraje do subote, 18. avgusta. RHMZ upozorava na jak toplotni talas na području Srbije u toku cele sedmice, od 12. do 18. avgusta, sa 35 do 41 stepen Celzijusa. U Beogradu se očekuje da u istom periodu bude veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 stepeni. Očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 23 do 26 stepeni. Cela Srbija danas će biti pod najvišim stepenom upozorenja, „crvenim“