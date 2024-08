INTERVJU Tina Krajišnik o sportu u Srbiji: Neophodan nam je sistem, Marina Maljković ne može sve sama

Tina Krajišnik završila je reprezentativnu karijeru na upravo okončanim Olimpijskim igrama u Parizu, na kojima su srpske košarkašice završile učešće posle poraza u četvrtfinalu od Australije.

Centar ekipe selektorke Marine Maljković u razgovoru za Danas prenosi utiske sa olimpijskog turnira i objašnjava zašto je odlučila da se oprosti od nacionalnog tima, u kojem je poslednje tri godine bila kapiten. – Sležu se utisci, sve izgleda drugačije posle povratka, pamtiš one lepe trenutke, poput druženja, ali ostaje gorak utisak i žal zbog toga što nismo došli do faze u kojoj se boriš za medalju. Još pre odlaska cilj je bio da se prođe grupa i da dođemo do