Navijači pozdravili osvajače medalja na Igrama u Parizu, Đoković poručio: Ovo je najlepši osećaj koji sportista iz Srbije može da doživi

Svečani doček srpskih osvajača medalja sa Olimpijskih igara u Parizu održan je večeras ispred Starog dvora, gde se okupilo nekoliko desetina hiljada ljudi koji su pozdravili vaterpoliste, strelce Damira Mikeca i Zoranu Arunović, tenisera Novaka Đokovića, taekvondistkinja Aleksandru Perišić i košarkaše Srbije.

Navijači su na balkonu Starog dvora prvo dočekali košarkaške reprezentativce i njihov stručni tim, koji su u Parizu osvojili bronzu. Srpski reprezentativci su na balkon izašli uz pesmu Gale – „Freed from desire“, dok je publika uz nekoliko baklji preko toga pevala „Kari’s on fire“, posvećenu selektoru Svetislavu Pešiću. Nikola Jokić, MVP 🇷🇸 pic.twitter.com/VJukympaBN — THE JOKER(S) 🃏🇷🇸🏆 (@SerbsInSports) August 12, 2024 Uz velike ovacije, na balkon je sledeća izašla