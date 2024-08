Uživo "naredna 2 meseca formiraćemo timove za procenu rizika projekta jadar" Vučić gotovo 3h razgovara sa meštanima Malog Zvornika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazis se u poseti Malom Zvorniku, gde odgovara na pitanja naroda tog kraja.

U sali Skupštine opštine Mali Zvornik predsednik se susreo sa velikim brojem zainteresovanih građana sa kojima razgovara bez zabranjenih tema. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Došao sam da razgovaram o problemima, strahovima. Provešću u septembru sedam dana u Podrinju, obići ću svako selo. Da vidimo kako svaki problem da rešimo. - Nisam od onih koji misli da je svemoguć. Siguran sam da nećemo znati odgovore na