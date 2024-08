Samo zaustavljanje Kurtija garantuje mir na Kosmetu

Peticija koju je potpisalo 415 žena iz severne Kosovske Mitrovice, sa apelom da se Prištini ne dozvoli otvaranje glavnog mosta u ovom gradu, juče je predata komandi Kfora

Kosovska Mitrovica – Opasan pokušaj Prištine da otvori glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici mogao bi da se odigra već danas, nakon podnošenja „izveštaja o stabilnosti” ovog objekta, za čiju je izradu zadužena kompanija koja je radila „testiranje” krajem prošle nedelje. Režim Albina Kurtija, rešen da po svaku cenu izazove međuetničke sukobe i Srbiju uvuče u konflikt s NATO-om, ne odustaje od najava da će most otvoriti. Upravo je to korak ka novoj i