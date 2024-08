Stejt Department ne podržava promenu statusa: Otvaranje mosta u Mitrovici povećava mogućnost za nasilje

Stejt department ponovio je da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju nikakve poteze kojima se menja sadašnji status mosta u Kosovskoj Mitrovici u ovom trenutku, uz ocenu da njegovo otvaranje za saobraćaj povećava mogućnost za nasilje i stavlja u opasnost lokalno stanovništvo i vojnike KFOR-a, među kojima su i Amerikanci.

Iz Vašingtona se apeluje na vladu u Prištini "da ne preduzima jednostrane i nekoordinisane poteze, i da pitanje rešava u dijalogu pod okriljem EU", i ističe se da je to pozicija koju SAD dele sa partnerima Kvinte, EU i NATO", prenosi Glas Amerike. "I to je pozicija o kojoj smo jasno govorili, i javno i privatno", rečeno je u Stejt departmentu. U Stejt departmentu zaključuju da je cilj da se sa Prištinom radi na stvaranju uslova pod kojima će most moći da se otvori