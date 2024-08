Preminula Džina Roulands: Obožavali smo je u "Beležnici", a doživela je tužnu sudbinu kao i njen lik

Oskarom nominovana glumica Džina Roulands, čija je karijera na ekranu trajala skoro sedam decenija, preminula je u 94. godini.

Bila je poznata kako po radu u ranoj nezavisnoj kinematografiji zajedno sa svojim prvim suprugom, režiserom Džonom Kasavetesom, tako i po filmovima popularnim kod publike u kasnijoj karijeri, uključujući "Hope Floats" iz 1998. godine, u kojem je glumila uz Sandru Bulok, kao i hit filmu "The Notebook" iz 2004. godine. Bila je nominovana za dva Oskara, za filmove "A Woman Under the Influence" iz 1974. i "Gloria" iz 1980. godine - oba u režiji njenog dragog. Glumici