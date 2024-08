Lajčak: O mostu u Mitrovici u okviru dijaloga kome posreduje EU

Podeli : Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da se o pitanju mosta u Mitrovici mora raspravljati u okviru dijaloga pod posredstvom EU i da nametanje odluke ne doprinosi normalizaciji odnosa.

Lajčak je na mreži X sinoć napisao da je EU više puta naglasila da o pitanju mosta u Mitrovici mora da se raspravlja u dijalogu u kome posreduje EU. „Navodi da je EU protiv otvaranja mosta, ili da je promenila svoj stav su obmanjujući", napisao je Lajčak.