Uhapšen muškarac sa kilogram kokaina u automobilu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su A.

C. (1992) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u automobilu kojim je osumnjičeni upravljao pronašla kilogram kokaina, kao i manju količinu ove opojne droge u stanu u kom je boravio. A. C. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.