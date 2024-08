"Još je samo vazduh ostao": Građani Severne Kosovske Mitrovice: Kada bih mogla, postavila bih pet katanaca da se most na Ibru nikad ne otvori (video)

Most na Ibru - glavna je tema danima na severu Kosova i Metohije. Priština svakodnevno ponavlja da će most biti otvoren, ali se svakodnevno oglašavaju i predstavnici EU, SAD, kao i KFOR-a i EULEKSA. Upozoravaju da odluka ne sme biti jednostrana i da bi otvaranje mosta ugrozilo bezbednost građana i pripadnika međunarodnih bezbednosnih snaga. Sve to vreme traju pripreme za otvaranje. Na mostu su radnici, a sa njima i pripadnici KFOR-a sa dugim cevima i psima tragačima.

Nakon što su stigli preliminarni rezultati da je most na Ibru stabilan i funkcionalan za saobraćaj, premijer Kosova Aljbin Kurti poručio je da je otvaranje mosta na Ibru neophodno za sve, da most mora da se otvori jer, kako je kazao, "želimo slobodno kretanje građana i vladavinu prava, mir i bezbednost". Međutim KFOR poručuje da je posvećen doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude i zajednice koje žive na Kosovu "u svakom trenutku i nepristrasno“, a u