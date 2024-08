Uhapšen muškarac iz Kosjerića: Čovek mu usred noći lupao, on ga upucao kroz vrata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kosjeriću uhapsili su danas M. J. (62) iz okoline tog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je on, noćas, nakon što je oštećeni došao do njegove kuće i lupao mu na vrata, ispalio hitac iz pištolja kroz metalna vrata ispred kojih se nalazio oštećeni muškarac i pogodio ga u stomak - navodi se u saopštenju MUP. Ranjeni muškarac (38) zbrinut je u užičkoj bolnici. Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužioca u Užicu određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana. (Tanjug)