Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su N.

Dž. (1996) iz Držanovca kod Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilјe u porodici. On se sumnjiči da je u porodičnoj kući više puta udario dvadesetčetvorogodišnju nevenčanu suprugu i decu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.