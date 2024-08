Toplotni talas se nastavlja - sutra do 41 stepen

Vrelina ne posustaje – i sutra sunčano i veoma toplo vreme. Na severu zemlje i u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša od 37 do 41 stepen. Na snazi je i dalje crveni meteo-alarm.

Još jedan vreo dan je iza nas – živa u termometru dostizala je 40. podeljak. RHMZ je izdao novo upozorenje na visoke temperature do kraja sedmice. Sutra u većini mesta pretežno sunčano vreme. Na severu zemlje i u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. I dalje je na snazi crveni meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura do 41 stepen. U glavnom gradu sunčano i veoma toplo. Temperatura do 38 stepeni. Pad temperature očekuje se početkom naredne sedmice.