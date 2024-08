(Video) Ukrajinci srušili važan most u Kurskoj oblasti Most na reci Sejm uništili avijacijom

Komandant ukrajinskih vazduhoplovnih snaga Mikola Oleščuk objavio je na Telegramu snimak rušenja mosta na reci Sejm u blizini grada Gluškova u Kurskoj oblasti u Rusiji.

On je naveo da su ukrajinski piloti visoko preciznim udarima pogodili "neprijateljska uporišta", opremu, logističke centre i rute za snabdevanje. Most na reci Sejm nalazi se u blizini grada Gluškova i povezuje delove Kurske oblasti pod kontrolom Rusije i delove te oblasti u kojima je Ukrajina napredovala od početka napada 6. avgusta. Ruska agencija TASS javila je da je Ukrajina u petak uništila most u Kurskoj oblasti na reci Sejm, što je otežalo evakuaciju civila