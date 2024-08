(VIDEO) Dramatično u Izmiru, vatra guta kuće na periferiji, grad u dimu

Podeli : Turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Jumakli izjavio je da je u Turskoj u petak bilo 72 požara, od kojih je 45 pod kontrolom, a na 27 požarišta se nastavlja intervencija.

Najteže je u primorskom gradu Izmiru, gde je vatra stigla do stambenih naselja. Jumakli je naveo da se požar u Izmiru proširio na stambena područja i da je izgorelo 17 kuća, dok je 105 kuća i 44 firme morali da budu evakuisani, prenosi Haberturk. Ministar je dodao da je požar u Bolu podmetnut i da se veoma brzo proširio zbog vetra. „Oni koji su podmetnuli ovaj požar trenutno su u pritvoru“, rekao je Jumakli. Horrific scenes from Izmir in Turkey this evening. The