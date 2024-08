Vulin: Obaveza Kfora je da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji

Potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin kaže za RTS, povodom najave Prištine da će otvoriti most na Ibru, da je politika Aljbina Kurtija etničko čišćenje Kosova i Metohije, a da je posao Kfora da zaštiti Srbe na KiM. Vulin, koji se vratio iz posete Rusiji, ističe da Srbija apsolutno ima političku podršku Moskve. Što se tiče projekta "Jadar" i navoda o "šumovima" u Vladi, Vulin ističe da nema šumova, već upadljive tišine, pošto oni koji su protiv "ćute".

Srbi na Kosovu i Metohiji nisu uplašeni, ali su zabrinuti, kao i Vlada Srbije zbog aktuelne političke situacije, rekao je u Dnevniku RTS-a potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin. Naglasio je da je veoma opasno otvoriti most na Ibru i da kosovske bezbednosne snage, koje po rezoluciji 1244 UN ne smeju da postoje, pređu most i okupiraju sever Kosova i Metohije. "Politika Kurtija jeste etničko čišćenje Kosova i Metohije, da se očiste od Srba, a to može samo nasiljem",