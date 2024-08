Makron uskoro u Srbiji: Francuskom predsedniku ovo nije prva poseta Beogradu: Biće treći lider velike sile za manje od pola godine, evo šta bi ovog puta mogao da donese

Kada Emanuel Makron, predsednik Francuske, u septembru dođe u Beograd biće to treći po redu lider velike sile koji je posetio Srbiju i to za svega četiri meseca. To je, kako kažu analitičari, potvrda da je Srbija najvažnija država na Zapadnom Balkanu, ali i da se bilateralni odnosi naše zemlje sa Francuskom produbljuju, pre svega, u pogledu ekonomske i vojne saradnje.

Posle Si Đinpinga, predsednika Kine i Olafa Šolca, kancelara Nemačke, u Srbiju stiže i Makron u osetljivom trenutku kada je svet razjedinjen između ratova na istoku Evrope i Bliskom istoku. Činjenica da je Aleksandar Vučić nedavno, početkom aprila bio u Francuskoj na sastanku sa Makronom sa kojim se sreo i na početku Olimpijskih igara u Parizu, ukazuje da bi saradnja dve države mogla ubrzano da se razvija. Zoran Milivojević, diplomata, kaže za "Blic" da je dolazak