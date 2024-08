Kakvo nas vreme očekuje danas i početkom sledeće nedelje?

U Srbiji će danas ; biti promenljivo oblačno i veoma toplo do 38 stepeni, i pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Početkom sledeće sedmice temperature će biti u manjem padu od 29 do 36 stepeni. Sutra će duvati slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i veoma toplo. Ujutro i pre podne sa dužim sunčanim intervalima, posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Najniža