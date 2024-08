Šta kaže Dačić o ubijenom vehabiji?

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je danas da je vehabija Senad Ramović prilikom hapšenja pucao na policiju, a da su ga nakon toga pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) ubili u selu Hotkovo blizu Novog Pazara.

Dačić je na televiziji Prva rekao da je Ramović bio u bekstvu nakon što se desio teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu i da se u jednom momentu krio na Kosovu i Metohiji. „Akcija policije se desila noćas u selu Hotkovo blizu Novog Pazara. To je njegovo selo, ali on nije bio u svojoj kući. Oni koji su mu pomogli u skrivanju otkrili su nadležnim državnim organima gde se on tačno nalazio“, izjavio je ministar. Dačić je još rekao da je Ramović ranije