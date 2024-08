Oboren još jedan motociklista: Udes u centru Beograda, vozač leži na asfaltu (foto)

Večeras se u Beogradu dogodila saobraćajna nesreća.

Udes se dogodio na uglu Makenzijeve i Knjeginje Zorke. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Kako može da se vidi na društvenim mrežama, motorista je pao na beton i pruža mu se pomoć. Za sada se ne zna uzrok ove nezgode. (Kurir.rs/ Telegraf/Preneo: Đ. M.) Bonus video: 00:02 TEŽAK UDES NA BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: U sudaru POGINUO motociklista, drugi povređen Kurir