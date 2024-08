Zelenski: Ofanziva Ukrajine na Kursku oblast u Rusiji ima za cilj stvaranje tampon-zone

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je stvaranje tampon-zone cilj upada ukrajinske vojske u pograničnu oblast Kursk u Rusiji.

To je prvi put da je Zelenski jasno naveo cilj te operacije koja je počela 6. avgusta. Prethodno je rekao da je cilj operacije da zaštiti zajednice u pograničnom Sumskom regionu od stalnog artiljerijskog gađanja. "Sada je naš primarni zadatak u odbrambenim operacijama u celini da uništimo što je moguće više ruskog ratnog potencijala i sprovedemo maksimalne kontraofanzivne akcije. To uključuje stvaranje tampon-zone na teritoriji agresora, to je naša operacija u